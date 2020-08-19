Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar 21 eylül'de açılacak mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-flas-aciklama-okullar-21-eylulde-acilacak-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." açıklamasında bulundu.