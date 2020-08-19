Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar 21 eylül'de açılacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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