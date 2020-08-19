  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar 21 eylül'de açılacak mı?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar 21 eylül'de açılacak mı?

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 12:17

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." açıklamasında bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar 21 eylül'de açılacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bisikletle çarptığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    Bisikletle çarptığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Şans Kapıyı Çalınca yarışmasında büyük ödül gecesi!
    Şans Kapıyı Çalınca yarışmasında büyük ödül gecesi!
    Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
    "Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz"
    Peş peşe iki kritik toplantı!
    Peş peşe iki kritik toplantı!
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor!
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor!
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
    Peş peşe iki kritik toplantı!
    Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! Masada kongreler ve İstanbul Sözleşmesi var
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor!
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor! Harmandalı çöplüğü çözüm bekliyor
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: O eğitimlere izin yok
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: O eğitimlere izin yok
    İzmir'deki çöp kokusu vatandaşı isyan ettirdi!
    İzmir'deki çöp kokusu vatandaşı isyan ettirdi! CHP'li belediyeye tepki