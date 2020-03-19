Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan koronavirüs önlemleri açıklaması!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-koronavirus-onlemleri-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Eğitimde tatil uzayacak mı?" sorusu vatandaşların en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırlıklarımız var. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu." dedi.