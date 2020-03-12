Koronavirüs önemleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin mağdur olmamaları için her türlü senaryolar hazır" dedi. 23 Mart'tan sonra ders eğitiminin eve taşınacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin alt yapısı hazırlandı. 23 Mart'tan sonra 1 hafta süreyle evden internet ya da televizyon üzerinden eğitimler devam edecek" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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