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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 11:25

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına konuşan Bakan Selçuk canlı sınıf ile ilgili imkanlarının 10-12 kat artacağını duyurdu. Ders kitabının dışında ilk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verileceğini açıklayan Bakan Selçuk, '16 milyon çocuğumuzun internet erişimi var. 1.5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz' dedi. Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Uzaktan eğitim nasıl olacak?

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