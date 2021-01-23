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    Milli fırkateyn "İstanbul" denizle buluştu! Başkan Erdoğan'dan törende çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 23.01.2021, 16:21

    MİLGEM Projesinin 5’inci Gemisi Olan İstanbul (F-515) Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü Gemi İlk Kaynak Töreni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız." dedi. Erdoğan, savunma sanayiinde milli uçak gemisi ile en üst lige çıkılacağını ifade etti.

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