  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var?

    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var?

    Giriş Tarihi: 30.09.2021, 10:01

    Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Afganistan planı ve terörle mücadele adımları toplantının ana gündem maddesi olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Halat çalarken kameraya yakalandı
    Halat çalarken kameraya yakalandı
    Aydın’da hareketli anlar! Yolcu treninde yangın çıktı
    Aydın’da hareketli anlar! Yolcu treninde yangın çıktı
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi! Görüşme öncesi liderlerden kritik mesajlar
    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi! Görüşme öncesi liderlerden kritik mesajlar
    Kuruluş Osman 65.Bölüm Fragmanı
    Kuruluş Osman 65.Bölüm Fragmanı
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi! Görüşme öncesi liderlerden kritik mesajlar
    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi! Görüşme öncesi liderlerden kritik mesajlar
    Denizli’de alkollü maganda dehşeti! Husumetlisi yerine başkasını vurdu
    Denizli'de alkollü maganda dehşeti! Husumetlisi yerine başkasını vurdu
    Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
    Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek
    Erdoğan’dan Küresel Kovid-19 Zirvesi’ne video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'nde önemli mesajlar