Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Afganistan planı ve terörle mücadele adımları toplantının ana gündem maddesi olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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