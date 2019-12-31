 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Milli Piyango büyük ikramiyesi dörde bölündü

Milli Piyango büyük ikramiyesi dörde bölündü

Giriş Tarihi: 31.12.2019, 21:58

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Piyango büyük ikramiyesi dörde bölündü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada
Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada
Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci
Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci
Çanakkale'de avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek! İşte av anı...
Çanakkale'de avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek! İşte av anı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin perde arkası
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin perde arkası
Çanakkale'de feci trafik kazası kamerada! İşte saniye saniye o görüntüler...
Çanakkale'de feci trafik kazası kamerada! İşte saniye saniye o görüntüler...
Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada
Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin perde arkası
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin perde arkası
İzmir iki cinayetle sarsıldı! Torbalı canavarı suç makinesi çıktı
İzmir iki cinayetle sarsıldı! Torbalı canavarı suç makinesi çıktı
Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor
Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor
Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Demet Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı