Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-savunma-bakani-akardan-yunanistana-cagri-iyi-komsuluk-iliskileri-ve-diyalogdan-yanayiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız. Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.