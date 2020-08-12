  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız

    Giriş Tarihi: 12.08.2020, 15:31

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız. Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çifte standart!
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çifte standart!
    Basın toplantısını bitiren soru! Çanakkale'de CHP'li vekil Muharrem Erkek ne diyeceğini şaşırdı
    Basın toplantısını bitiren soru! Çanakkale'de CHP'li vekil Muharrem Erkek ne diyeceğini şaşırdı
    Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Bu çok tehlikeli
    Prof. Dr. Ceyhan uyardı: "Bu çok tehlikeli"
    MHP lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek: Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır
    MHP lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek: Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır
    Yunanlıların ateş açtığı Türk teknesinin batışının görüntüleri ortaya çıktı
    Yunanlıların ateş açtığı Türk teknesinin batışının görüntüleri ortaya çıktı
    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler
    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çifte standart!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bir zam kararı daha!
    Basın toplantısını bitiren soru! Çanakkale'de CHP'li vekil Muharrem Erkek ne diyeceğini şaşırdı
    Basın toplantısını bitiren soru! Çanakkale'de CHP'li vekil Muharrem Erkek ne diyeceğini şaşırdı
    MHP lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek: Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır
    MHP lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek: Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır
    Yunanlıların ateş açtığı Türk teknesinin batışının görüntüleri ortaya çıktı
    Yunanlıların ateş açtığı Türk teknesinin batışının görüntüleri ortaya çıktı
    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler
    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler