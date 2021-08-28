Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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