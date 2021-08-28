Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir'

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-tahliyenin-sorunsuz-gerceklesmesi-tsknin-gucunu-gostermistir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir" dedi.