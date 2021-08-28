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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir'

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 15:05

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir" dedi.

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