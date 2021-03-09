Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu. Akar, "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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