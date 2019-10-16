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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan asker selamı! Grup toplantısına böyle girdi

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 13:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için Meclis'e, asker selamı vererek girdi. Bakan Akar'ın selamı üzerine salondan "Halkın seninle gurur duyuyor" sloganları duyuldu.

AK Parti Grup Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara karşılık veren Akar, asker selamı verdi.

'TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR' SLOGANLARI
Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürerken operasyon için yoğun mesai yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir destek de AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla toplantıya gelen Akar, partililere asker selamı ile karşılık verdi.

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