Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kartal 2 operasyonu açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-savunma-bakani-hulusi-akardan-pence-kartal-2-operasyonu-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.