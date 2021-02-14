Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kartal 2 operasyonu açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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