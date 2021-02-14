  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kartal 2 operasyonu açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kartal 2 operasyonu açıklaması

    Giriş Tarihi: 14.02.2021, 09:17

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kartal 2 operasyonu açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı
    Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı
    İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti
    İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti
    13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı!
    13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı!
    Sade kahve kalp dostu çıktı! Bakın kahvenin hangi faydaları var?
    Sade kahve kalp dostu çıktı! Bakın kahvenin hangi faydaları var?
    Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı
    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı!
    13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı!
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılacak
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılacak
    Çeşme'de hortumun yaraları sarılıyor: Harpten çıkmış gibiyiz
    Çeşme'de hortumun yaraları sarılıyor: Harpten çıkmış gibiyiz
    Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı