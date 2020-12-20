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    Milli Savunma Bakanlığı operasyondan yeni görüntüleri paylaştı

    Giriş Tarihi: 20.12.2020, 14:35

    Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan Mehmetçiğe ait yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda, "Kahramanlarımıza selam olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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