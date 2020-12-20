Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan Mehmetçiğe ait yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda, 'Kahramanlarımıza selam olsun!' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı operasyondan yeni görüntüleri paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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