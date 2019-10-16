 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Kahraman Mehmetçik'ten kendilerine selam gönderen Milli Takım ve şampiyon sporculara mesaj

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Kahraman Mehmetçik'ten kendilerine selam gönderen Milli Takım ve şampiyon sporculara mesaj

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 10:03

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu devam ediyor. Kahramanlığıyla destan yazan Mehmetçik, terör yuvalarını tek tek temizlerken, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları yağıyor. Son olarak A Milli Futbol Takımımız, şampiyon sporcular İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli, Mehmetçik'e selam yollamıştı. Sporcularımızın selamları yanıtsız kalmadı. Kahraman Mehmetçik, kendilerine selam gönderen sporculara mesaj gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sporcular için yayınladığı mesajda" Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." ifadelerini kullandı. İşte MSB'nin o paylaşımı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Kahraman Mehmetçik'ten kendilerine selam gönderen Milli Takım ve şampiyon sporculara mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...
Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...
EDHO 143. bölüm yayınlandı
EDHO 143. bölüm yayınlandı
UEFA'nın soruşturma kararına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt!
UEFA'nın soruşturma kararına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt!
Motosikleti çalışır durumda bıraktı! Sonrasında olanlar...
Motosikleti çalışır durumda bıraktı! Sonrasında olanlar...
Çanakkale'de bir kedinin şaşırtan tuzağı! İşte saniye saniye o anlar...
Çanakkale'de bir kedinin şaşırtan tuzağı! İşte saniye saniye o anlar...
YPG yine sivilleri hedef aldı; 2 ölü
YPG yine sivilleri hedef aldı; 2 ölü
Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz