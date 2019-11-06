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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 10 Kasım videosu

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 10:36

Milli Savunma Bakanlığınca Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in anlatıldığı video hazırlandı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Videoda, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin kullandığı ve resmi törenlerin başlangıç noktası olan Aslanlı Yol'un görüntülerine yer verilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'un başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla, Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan Hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar, duruşları itibarıyla sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir."

Aslanlı yolun yaklaşık 5'er santimetre aralıklı ve asimetrik döşenmiş taşlardan oluştuğu aktarılan videoda, "Yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır." bilgisi verildi.

Atatürk'ün aziz naaşının ebedi istirahatgahına, Türk askerinin omuzlarında 10 Kasım 1953'te bu yoldan taşındığı anlatılan videonun sonunda, Büyük Önder'in "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır." sözüne yer verildi.

AA

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