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    Minik Elif'in yeni görüntüleri: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 18:45

    İzmir'de yaşanan depremden tam 65 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlandı. Minik Elif'in tedavisi sürerken bir yandan oyuncaklarıyla oynarken bir yandan da boyama yaptığı görüldü. Enkaz altındaki yaşam savaşını kazanan Elif ile sağlık çalışanları yakından ilgileniyor.

    İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altından tam 66 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlandı. Görüntülerde Elif'in oyuncaklarıyla oynadığı ve boyama yaptığı görüldü. Sağlık durumu giderek iyileşen Elif ile sağlık çalışanları yakından ilgileniyor.

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