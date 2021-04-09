Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklarda motosiklet sürücüleri kimi zaman ufak sıyrıklarla kimi zaman da ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilecekleri kazalara karışıyorlar. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu motorcularla motosiklete bindi ve onların yaşadığı problemleri anlatmadı bizzat gösterdi.
Motorcular trafikte nelerden şikayetçi? İşte motorcuların ve sürücülerin problemleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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