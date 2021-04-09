Motorcular trafikte nelerden şikayetçi? İşte motorcuların ve sürücülerin problemleri...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/motorcular-trafikte-nelerden-sikayetci-iste-motorcularin-ve-suruculerin-problemleri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklarda motosiklet sürücüleri kimi zaman ufak sıyrıklarla kimi zaman da ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilecekleri kazalara karışıyorlar. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu motorcularla motosiklete bindi ve onların yaşadığı problemleri anlatmadı bizzat gösterdi.