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    Motorcular trafikte nelerden şikayetçi? İşte motorcuların ve sürücülerin problemleri...

    Giriş Tarihi: 09.04.2021, 19:03

    Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklarda motosiklet sürücüleri kimi zaman ufak sıyrıklarla kimi zaman da ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilecekleri kazalara karışıyorlar. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu motorcularla motosiklete bindi ve onların yaşadığı problemleri anlatmadı bizzat gösterdi.

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