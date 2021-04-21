Motorlu kuryenin ölümden döndüğü kaza anı kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/motorlu-kuryenin-olumden-dondugu-kaza-ani-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kuryenin ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Şükrü Ç. yönetimindeki 45 SC 9990 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Mehmet Ö. idaresindeki 34 RJ 0584 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada yaralanan kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisi ile motosikletli kuryenin havada takla attığı ve başındaki kaskın fırladığı kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.