  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 15.09.2020, 16:01

    Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Buca'da moloz terörü! Sokaklar çöplüğe döndü
    Buca'da moloz terörü! Sokaklar çöplüğe döndü
    Muğla'da çevre felaketi! Atık sular denize akıtılıyor!
    Muğla'da çevre felaketi! Atık sular denize akıtılıyor!
    Denizli İnceğiz Kanyonu'nda kuraklık!
    Denizli İnceğiz Kanyonu'nda kuraklık!
    İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı
    İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı
    İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı
    Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan hırsız yakalandı
    Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan hırsız yakalandı
    İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı
    İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı
    İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı
    Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...
    Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...
    Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de
    Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de
    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit
    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme