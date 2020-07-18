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    MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 18.07.2020, 14:03

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

    DHA

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