MSB açıkladı! İdlib'de 2 Esad rejim uçağı düşürüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/msb-acikladi-idlibde-2-esad-rejim-ucagi-dusuruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuştu. Mehmetçiklerimizin intikamını almak için harekete geçen TSK rejim güçlerine aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir” ifadelerini kullandı..