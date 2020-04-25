MSB: Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/msb-baris-pinari-bolgesinde-20-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.