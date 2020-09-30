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    MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmekte

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 16:35

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" dedi.

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