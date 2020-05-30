MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/msb-irak-kuzeyinde-2-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.