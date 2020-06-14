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    MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 14.06.2020, 13:06

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" denildi.

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