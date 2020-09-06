  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

    MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

    Giriş Tarihi: 06.09.2020, 17:48

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
    KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada
    KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada
    Film gibi operasyonla yakalanmışlardı! Görüntüleri ortaya çıktı
    Film gibi operasyonla yakalanmışlardı! Görüntüleri ortaya çıktı
    MSB'den net mesaj!
    MSB'den net mesaj!
    İzmir'de feci kaza! Yarış yaptığı iddia edilen motosikletlere otomobil çarptı
    İzmir'de feci kaza! Yarış yaptığı iddia edilen motosikletlere otomobil çarptı
    İzmir'de alevli gece! Mahsur kalan anne ve bebeği zor kurtarıldı
    İzmir'de alevli gece! Mahsur kalan anne ve bebeği zor kurtarıldı
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
    KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada
    KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada
    MSB'den net mesaj!
    MSB: Doğu Akdeniz'de hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek
    Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de aile ziyareti
    Başkan Erdoğan Çengelköy'de Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
    Koronavirüste son vaka sayısı açıklandı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!