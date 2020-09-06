MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/msb-paylasti-akdeniz-firtinasi-2020-tatbikatindan-nefes-kesen-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.