Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi.
MSB, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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