MSB, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/msb-pkkpyd-ypgli-teroristlere-ait-docka-ucaksavar-monteli-aracin-vurulma-anini-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi.