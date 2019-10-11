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MSB, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını paylaştı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 21:50

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi.

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