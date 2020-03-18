  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Gündem > MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip

    MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 11:12

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel klip paylaştı. Klipte, Çanakkale Savaşı'nda çekilen fotoğraflar, Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nin görüntülerine yer verildi.

    MSB'nin sosyal medya hesaplarından "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." başlığıyla yayımlanan videoda, "Varlığımız için vatana nefes olanların anısına." denildi.

    Çanakkale'de savaşan askerlerin arşivdeki görüntü ve fotoğraflarına da yer verilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

    "Gökkubbe var olduğu sürece vatan olsun bizlere bu diyar. Güneş, her zaman selam dursun milletimize. Denizler dalga dalga zafer destanları müjdelesin. Rüzgarlar, en yücelerde dalgalandırsın ay yıldızlı al bayrağımızı. Şehitlerimizin kanlarına şahitlik eden, tertemiz bedenlerini yüreğinde saklayan, kutsal vatan topraklarından selam olsun kahraman şehit ve gazilerimize. Tarih boyunca adımız destan oldu bizim. Varlığı teminatımız olan Türk milletinin evladıyız.

    Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün kanını taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'tan Zeytindalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na kükreyen arslanlarız. Sıra dağlar ardında olsak da ölümün soğuk nefesiyle karşılaşsak da bir an bile tereddüt göstermeden vatanımız ve milletimiz için hep yanında olacağız. Ebediyen özgürce dalgalansın diye göklerde al bayrağımız, daima huzur içinde yaşasın diye onurlu milletimiz, gerektiğinde daha nice Mehmet oğlu Mehmetler, tükenmez cesaret ve kahramanlıklarıyla bir türkü tutturarak, gözlerini kırpmadan sonsuz olacaklar. O türkünün adı hep 'vatan' olacak."

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj
    Hercai 37. bölüm fragmanı izle!
    Hercai 37. bölüm fragmanı izle!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!
    Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
    Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
    Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
    Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler: Kusura bakma kızım
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler: "Kusura bakma kızım"
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!
    Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
    Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler: Kusura bakma kızım
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler: "Kusura bakma kızım"
    Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması!
    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı