 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu

MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu

Giriş Tarihi: 29.10.2019, 11:42

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda "Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet aşkı ile ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda daima Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerinin yer aldığı video, "Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaşıldı.

Görüntülerde ayrıca, Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verilerek, "Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet aşkı ile ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda daima Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrindeyiz" ifadelerine yer verildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
Müge Anlı: Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem
Müge Anlı: Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem
Müge Anlı'dan 'Zazaca' açıklaması
Müge Anlı'dan 'Zazaca' açıklaması
Müge Anlı'dan 'Zazaca' açıklaması!
Müge Anlı'dan 'Zazaca' açıklaması!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'ndan 'Zazaca' açıklaması! İşte o anlar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'ndan 'Zazaca' açıklaması! İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde
Erdoğan, 29 Ekim için mesaj yayınladı
Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayınladı
İzmir'de çöp konteynerinde patlama
İzmir'de çöp konteynerinde patlama
İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu
İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu