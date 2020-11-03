Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu

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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Ayda'yı kurtaran İHH ekibi, Ayda'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.