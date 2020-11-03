İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Ayda'yı kurtaran İHH ekibi, Ayda'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.
Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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