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Müge Anlı ve Esra Erol böyle vazgeçirmeye çalıştı

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 18:18

Bahçelievler’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir şahıs intihar amacıyla yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ise olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol geldi.

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