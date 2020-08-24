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    Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Arıtma tesisinden pis suyu denize akıttılar

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 16:13

    AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Küdür Yarımadası'nda denizden inceleme yaptı. Gökmen incelemesinde, Yalıkavak'ta bulunan arıtma tesisinden tonlarca pis suyun direkt denize akıtıldığını tespit etti. Kan donduran görüntü ve fotoğraflarda kıyıdan denize akan suyun akışı, yaratmış olduğu pislik ve denize karışması çok net görülüyor.

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