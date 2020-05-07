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    Yeniasır TV Gündem Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu! Bodrum'a Tatilci Akını!

    Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu! Bodrum'a Tatilci Akını!

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 14:28

    Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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