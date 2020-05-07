Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu! Bodrum'a Tatilci Akını! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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