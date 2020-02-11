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Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi

Giriş Tarihi: 11.02.2020, 14:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği yıktıktan sonra şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Keskin'in kullandığı 20 BP 290 plakalı kamyon, Kadıkalesi mevkiine geldiğinde henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki beton direğe çarparak yıkan kamyon, birkaç metre daha gittikten sonra şarampole sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ramazan Keskin, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kamyonun çarparak evin üzerine devirdiği beton direk ile şarampoldeki araç iş makinesi ve vinç yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

İHA

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