Muğla'da koronavirüs denetimi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/muglada-koronavirus-denetimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salgınla ilgili, "Tüm Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Muğla'da da denetimler artırıldı. Turizmin gözde mekanlarından biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona timi kuruldu.