Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin’in katilinden skandal ifade!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/muglada-oldurulen-pinar-gultekinin-katilinden-skandal-ifade" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'da okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü. Olaya tepkiler sürerken bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Pınar Gültekin'i öldüren katil Cemal Metin Avcı'nın bıçaklandığı konusunda yalan ifade verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...