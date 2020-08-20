  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin’in katilinden skandal ifade!

    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin’in katilinden skandal ifade!

    Giriş Tarihi: 20.08.2020, 12:41

    Muğla'da okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü. Olaya tepkiler sürerken bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Pınar Gültekin'i öldüren katil Cemal Metin Avcı'nın bıçaklandığı konusunda yalan ifade verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme!
    Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren katille konuşmasını anlattı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin’in katilinden skandal ifade! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İdlib'de mühimmat ele geçirildi, hepsi imha edildi
    İdlib'de mühimmat ele geçirildi, hepsi imha edildi
    Tarihi İzmir fayı keşfi! Uzmanından korkutan açıklama
    Tarihi İzmir fayı keşfi! Uzmanından korkutan açıklama
    Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar
    Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar
    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti
    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    Tarihi İzmir fayı keşfi! Uzmanından korkutan açıklama
    Tarihi İzmir fayı keşfi! Uzmanından korkutan açıklama
    Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar
    Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar
    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti
    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi