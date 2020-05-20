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    Muğla'da orman yangını

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 17:08

    Muğla'nın Milas ilçesindeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 2 helikopter ile müdahaleye başlandı.

    Milas'ın kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere çok sayıda arazöz ve 2 helikopter ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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