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Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 14.09.2019, 15:35

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

4 ayrı nokta ve yaklaşık 60 hektar alanda etkili olan yangın, 14 saattir devam edilen yoğun müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Havadan helikopterlerin yaptığı söndürme çalışmalarının yanı sıra arazöz hortum serme ve dozer şerit açma yöntemleriyle yangından zarar gören alanın etrafı tamamen çevrelendi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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