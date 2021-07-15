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    Muğla’nın 'uçan göz'ü 15 Temmuz şehit ve gazileri için havalandı

    Giriş Tarihi: 15.07.2021, 17:48

    Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yaz sezonunda hizmet vermesi için Muğla Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen helikopter 'uçan göz' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için havalandı. Helikopter 15 Temmuz'un 5. yılı dolayısıyla Şehitler Meydanı'nda sirenler çalarak 5 tur attı.

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