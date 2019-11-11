 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Muhammed Fatih Safitürk 3 yıl önce şehit edildi

Muhammed Fatih Safitürk 3 yıl önce şehit edildi

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 11:50

Derik Kaymakamlığına 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü yüreğini yakıyor.

Mardın'in Derik Kaymakamlığı'na 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü gibi taze. Baba Safitürk, "Ateş şehidin evine düştü diye bir söz var, ateş şehidin yakınlarının kalbine düşüyor, sönmüyor hiç. Büyüklerimizi kaybettik, onlar zamanla geçiyor fakat evlat unutulmuyor. Biz inancımız gereği ayakta duruyoruz. Biz inanıyoruz ki bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi. Baba Safitürk oğluyla ilgili olarak, "Teröristlerle mücadele etmiş, kayyum atanarak, teröristlerin tahrip ettiği o şehri yeniden imar etmiş fakat maalesef onun bedelini kanıyla ödemiştir. Bizi üzen budur" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muhammed Fatih Safitürk 3 yıl önce şehit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Cani koca, eşinin ve çocuğunun üzerinde naylon eritti
Cani koca, eşinin ve çocuğunun üzerinde naylon eritti
Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi 69. gününde
Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi 69. gününde
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti
Emekli ve memur zamları şekilleniyor!
Emekli ve memur zamları şekilleniyor!
Çalışan annelere bin 300 lira destek
Çalışan annelere bin 300 lira destek
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm fragmanı izle
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti
Başkan Erdoğan: Tarihimizi yok saymaya kalkanlar, kendi geçmişlerinden utananlardır
Başkan Erdoğan: "Tarihimizi yok saymaya kalkanlar, kendi geçmişlerinden utananlardır"
CHP'nin delege seçimlerinde kadına şiddet
CHP'nin İzmir'deki delege seçimlerinde kadına şiddet iddiası
Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
Başkan Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
İşte CHP ve HDP'li belediyelerin utanç listesi! Yüzlerce kişiyi ekmeğinden ettiler
İşte CHP ve HDP'li belediyelerin utanç listesi! Yüzlerce kişiyi ekmeğinden ettiler