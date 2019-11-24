Muharem İnce’den CHP’ye, Beştepe'ye çıktığı iddiasıyla ilgili çok sert sözler!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/muharem-inceden-chpye-bestepeye-ciktigi-iddiasiyla-ilgili-cok-sert-sozler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Beştepe’ye çıktığı iddia edilen isim Muharrem İnce de konuştu. Yapılanın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Hatta o kumpasın, Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini iddia etti. O çeteye ilişkin şimdilik bir isim vermedi ama işin peşini bırakmayacağını çok net bir şekilde dile getirdi. Muharrem İnce bugün kameralar karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak.