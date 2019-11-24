Beştepe’ye çıktığı iddia edilen isim Muharrem İnce de konuştu. Yapılanın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Hatta o kumpasın, Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini iddia etti. O çeteye ilişkin şimdilik bir isim vermedi ama işin peşini bırakmayacağını çok net bir şekilde dile getirdi. Muharrem İnce bugün kameralar karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak.
Muharem İnce’den CHP’ye, Beştepe'ye çıktığı iddiasıyla ilgili çok sert sözler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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