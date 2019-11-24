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Muharem İnce’den CHP’ye, Beştepe'ye çıktığı iddiasıyla ilgili çok sert sözler!

Giriş Tarihi: 24.11.2019, 09:28

Beştepe’ye çıktığı iddia edilen isim Muharrem İnce de konuştu. Yapılanın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Hatta o kumpasın, Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini iddia etti. O çeteye ilişkin şimdilik bir isim vermedi ama işin peşini bırakmayacağını çok net bir şekilde dile getirdi. Muharrem İnce bugün kameralar karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak.

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