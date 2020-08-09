Yeni parti kuracağı konuşulan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den son dakika haberi geldi. İnce’nin Perşembe günü saat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı belirtildi.
Muharrem İnce yol haritasını Perşembe açıklayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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