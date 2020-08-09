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    Muharrem İnce yol haritasını Perşembe açıklayacak

    Giriş Tarihi: 09.08.2020, 13:13

    Yeni parti kuracağı konuşulan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den son dakika haberi geldi. İnce’nin Perşembe günü saat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı belirtildi.

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