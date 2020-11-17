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    Muhtemel somut tedbirler neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Giriş Tarihi: 17.11.2020, 11:41

    Koronavirüs salgını alınan tedbirlere rağmen yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların tedbirlere uymaması ve rehavete kapılması salgının boyutunu da artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi. Peki yeni somut tedbirler neler olacak? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Eğitimde kısıtlamalar olacak mı? Kafe ve restoranlar kapatılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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