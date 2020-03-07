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Mültecileri batırmaya çalışan Yunan botunu Türk Sahil Güvenliği kovaladı

Giriş Tarihi: 07.03.2020, 01:38

Yunanistan, karadan ve denizden gelen mültecileri zulüm yapmaya devam ederken bölgeden gelen video gündeme bomba gibi düştü. denizde mültecilerin botunu batırmak isteyen Yunan botu, Türk Sahil Güvenlikleri tarafından kovalandı. O anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KISKACA ALDI

Mültecileri denizde yakalayan Yunan bot, Türk Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. Türk Sahil Güvenlik mültecileri batırarak öldürmek isteyen Yunan bota yaklaştı.

Türk Sahil Güvenlik ekibinin geldiğini fark eden Yunan bot hızını artırarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Türk Sahil Güvenlik verdiği büyük korkunun ardından Yunan botun peşini bıraktı.

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