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    Müsilaj denize nasıl zarar veriyor? İşte müsilaj test sonuçları

    Giriş Tarihi: 07.06.2021, 17:51

    A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Türkiye'de son dönemin korkulu rüyası haline gelen deniz salyası için yapılan testlerin son durumunu öğrendi. Prof. Dr. Neslihan Özderice, A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'e önemli açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Neslihan Özdelice, A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'e önemli açıklamalarda bulundu.

    DMİTRY SÜLFÜR VE AKRİLİK ASİT OLUŞUMU...

    Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "Çalışmanın ilk ön verileri çıktı. İki aşamada ele aldık. Laboratuvarda müsilaja sebep olan tek hücreli canlıları inceledik. Hangi türlerden oluşuyor onu belirledik. Müsilaj kitle içerisinde bakteriyal anlamda nelerin olduğuna dair ilk veriler de geldi. 2007-2008 yılında gözlemlediğimiz müsilajdan sorumlu türler yine aktif. Ancak içlerinde farklı da bir tür var ve bol miktarda. Bu türün özelliği ise dmitry sülfür ve akrilik asit oluşumundan sorunlu balık yumurta ve larvalarına toksik olduğuyla ilgili kayıtlar var." ifadelerine yer verdi.

    HAREKETLİ VE MÜSİLAJ SALAN HAREKETSİZ EVRELERİ VAR

    İki evrenin de incelendiğini belirten Özdelice, "Belki Marmara Denizi'ndeki azalan balık popülasyonuna etki etmiş de olabilir. Aslında bu tür şuan denizimizde yok. 90'lı yıllarda Ege'den bildirilmiş. 90-96 yılları arasında Karadeniz'den kayıtlar var. Hem Ege hem de Karadeniz'de varsa Marmara'da olma olasılığı zaten yüksek. Artan etkilerle birlikte bu canlı müsilaj salmaya meyil verdi. 2 türlü polimorfik bir yaşam evresi vardı. Hareketli ve müsilaj salan hareketsiz evreleri var. Her iki evreyi de belirledik. Burada iki türü de yaşatmaya çalıştık ve başardık." şeklinde konuştu.

    Özdelice yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    Fekal ve total koliform sayısı yüksek bu da bize evsel atık girdilerini gösteriyor. Marmara Denizi azot fosfor açısı açısından bakıldığında fosfor bakımından bir artış ön plana çıkıyordu. Evsel atıkların ilk etapta daha kontrol altına alınması gerekiyor. Yani baskılayıcı olan fosfor yükünün azaltılması gerekiyor. Belki bir nebze olsun yaz dönemi yağışlar azalacağı için karasal girdilerin azalacak olması bizim için daha iyi...

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