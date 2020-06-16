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    Mutasyona uğrayan virüs eskisinden daha ölümcül!

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 14:26

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs can almaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalara göre yeni tip corona virüsün (covid-19) bir türünde meydana gelen belirli bir mutasyonun, virüsün daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabileceği bildirildi.

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