Mutasyona uğrayan virüs eskisinden daha ölümcül!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mutasyona-ugrayan-virus-eskisinden-daha-olumcul" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs can almaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalara göre yeni tip corona virüsün (covid-19) bir türünde meydana gelen belirli bir mutasyonun, virüsün daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabileceği bildirildi.