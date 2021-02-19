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    NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars’a iniş yaptı

    Giriş Tarihi: 19.02.2021, 00:48

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamladı... Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance Mars'a inişi gerçekleştirdi.

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