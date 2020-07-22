NAVTEX nedir? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/navtex-nedir-turkiyenin-ilan-ettigi-navtex-ne-anlama-geliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesi, Yunan ordusunu alarma geçirdi ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Peki Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor? NAVTEX nedir? İşte detaylar...