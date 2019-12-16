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Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Ukrayna'da yakalandı

Giriş Tarihi: 16.12.2019, 12:53

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı.

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