Nefes kesen operasyon! Edremit’te polisin hayat kurtaran hamlesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/nefes-kesen-operasyon-edremitte-polisin-hayat-kurtaran-hamlesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen bir kişi, polisin başarılı hamlesi sonucu amacına ulaşamadı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.